Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным семейным фото, с мужем, мамой и дочками.

Как видно, на снимке Камалия и ее родные запечатлены в красивой локации, они все при полном параде. Певица, ее муж и дочки-близняшки облачены в роскошные белые наряды, тогда как мама артистки в темном образе. При этом можно заметить, что певица очень похожа внешне на свою маму, которая, к слову, очень молодо и стильно выглядит.

Как оказалось, у мамы Камалии день рождения, и она написала поздравление от имени своего мужа Мохаммада Захура:

"Уважаемая Инна Петровна, желаю вам счастливого Дня рождения! В этот особый день я чувствую невероятную благодарность за тепло, любовь и поддержку, которые вы оказали мне с тех пор, как я присоединился к вашей семье. Ваша доброта и мудрость были источником вдохновения, и мне так повезло, что вы в моей жизни. Пусть этот новый год будет полон радости, смеха и бесчисленных благословений. Я надеюсь, что у вас будет такой прекрасный день, как вы, в окружении любви вашей семьи и друзей. Мы вместе создадим отличные воспоминания и отпразднуем еще много дней рождения! С любовью и благодарностью, Мохаммад Захур".

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