Як пише Politeka.net , Даша Ульянова перемогла в одному із сезонів "Холостяка". Тоді дівчину запам'ятали завдяки її одкровенням - вона спокійно розповідала про те, які маніпуляції робила для перетворення, як схудла і чому так сильно збільшила губи.
Нещодавно Даша зважилася на перетворення - вона позбавилася сильно збільшених губ і вирішила змінити їх форму на більш натуральну. Ульянова зауважила - це треба було зробити раніше і вона сама здивована, чому не наважувалася.
На нових кадрах дівчина показала результат своїх праць та перетворень останнім часом. Таким чином Ульянова вирішила бути максимально відкритою з фанатами.
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Не лише витонченою розтяжкою гімнастки Даші вдалося вразити публіку, а й чесною розповіддю про своє перетворення.
Ульянова чесно показала, як виглядає без великих збільшених губ, вона вирішила їх розколоти.
«Краще; Мила така; Відмінний результат. Поділіться майстром; Дашуля завжди була красуня 😍, і мені було все одно, що писали не тактичні люди в бік губ; З усмішкою краще».
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