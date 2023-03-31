Победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Ульянова снова впечатлила обновленной внешностью.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова победила в одном из сезонов "Холостяка". Тогда девушку запомнили благодаря ее откровениям - она спокойно рассказывала о том, какие манипуляции делала для преображения, как заметно похудела и почему так сильно увеличила губы.

Недавно Даша решилась на преображение - она избавилась от сильно увеличенных губ и решила сменить их форму на более натуральную. Ульянова подметила - это надо было сделать раньше и она сама удивлена, почему не решалась.

На новых кадрах девушка показала результат своих трудов и преображений за последнее время. Таким образом, Ульянова решила быть максимально открытой с фанатами.

Не только изящной растяжкой гимнастки Даше удалось впечатлить публику, но и честным рассказом о своем преображении.

Ульянова честно показала, как выглядит без огромных увеличенных губ, она решила их расколоть.

«Лучше; Милая такая; Отличный результат. Поделитесь мастером; Дашуля всегда была красотка 😍, и мне было все равно что писали не тактические люди в сторону губ; С усмешкой лучше».

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