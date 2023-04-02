Українська телеведуча та волонтерка Катерина Осадча дивується, як можна було припустити, що росія почала головувати в Раді безпеки ООН.

Повний нонсенс, але з сьогодніщнього дня російська федерація починає головувати в Раді безпеки ООН. А значить, представники країни-агресорки весь квітень визначатимуть питання порядку денного на засіданнях Ради безпеки ООН. Вже чекаємо повного цирку від представників росії.

Українська телеведуча та волонтерка Катерина Осадча на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз не залишила цю новину без уваги та гнівно відреагувала на неї.

Катерина Осадча дивується, як це можна було допустити. Адже виходить якийсь дивний парадокс – у Раді Безпеки головує найнебезпечніша країна у світі.

"Тобто найнебезпечніша країна у світі буде головною у Раді Безпеки?! Ну серйозно?! Що ще росіяни ці мають такого зробити, щоб їх ізолювали назавжди та скрізь?! Просто немає слів", - розчаровано зазначила телеведуча.

При цьому знаменитість відразу додала, що Україна все ще має союзників, які з перших днів підтримують нас. Не просто підтримують, а "не бовтаються зі сторони в сторону", заявляючи спочатку одне, а потім роблячи протилежне. Серед таких союзників Катерина Осадча назвала, наприклад, Борис Джонсона та Роберту Метсолу.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

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