Украинская телеведущая и волонтер Катерина Осадчая удивляется, как можно было допустить, чтобі россия стала председательствовать в Совбезе ООН.

Полный нонсенс, но с сегодняшнего дня российская федерация начинает председательствовать в Совбезе ООН. А значит, представители страны-агрессорки весь апрель будут определять вопросы повестки дня на заседаниях Совбеза ООН. Уже ждем полного цирка от представителей рф.

Украинская телеведущая и волонтер Катерина Осадчая на своей странице в Инстаграм-Сториз не оставила эту новость без внимания и гневно отреагировала на нее.

Катерина Осадчая удивляется, как можно было это допустить. Ведь получается какой-то странный парадокс - в Совете Безопасности председательствует самая опасная страна в мире.

"То есть самая опасная страна в мире будет главной в Совете Безопасности?! Ну серьезно?! Что еще они должны такого сделать, чтобы их изолировали навсегда и везде?! Просто нет слов", - разочаровано отметила телеведущая.

При этом знаменитость тут же добавила, что у Украины все еще есть союзники, которые с первых дней поддерживают нас. Не просто поддерживают, а "не болтаются из стороны в сторону", заявляя сначала одно, а потом делая совершенно противоположное. Среди таких союзников Катерина Осадчая назвала например, Борис Джонсона и Роберту Метсолу.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.