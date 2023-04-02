Полный нонсенс, но с сегодняшнего дня российская федерация начинает председательствовать в Совбезе ООН. А значит, представители страны-агрессорки весь апрель будут определять вопросы повестки дня на заседаниях Совбеза ООН. Уже ждем полного цирка от представителей рф.
Украинская телеведущая и волонтер Катерина Осадчая на своей странице в Инстаграм-Сториз не оставила эту новость без внимания и гневно отреагировала на нее.
Катерина Осадчая удивляется, как можно было это допустить. Ведь получается какой-то странный парадокс - в Совете Безопасности председательствует самая опасная страна в мире.
"То есть самая опасная страна в мире будет главной в Совете Безопасности?! Ну серьезно?! Что еще они должны такого сделать, чтобы их изолировали навсегда и везде?! Просто нет слов", - разочаровано отметила телеведущая.
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При этом знаменитость тут же добавила, что у Украины все еще есть союзники, которые с первых дней поддерживают нас. Не просто поддерживают, а "не болтаются из стороны в сторону", заявляя сначала одно, а потом делая совершенно противоположное. Среди таких союзников Катерина Осадчая назвала например, Борис Джонсона и Роберту Метсолу.
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.