Цього разу на своїй сторінці у Instagram артистка Ганна Саліванчук написала, що необхідно пам'ятати, що сексуальність – це добре, і не слід думати про те, що скажуть інші люди. Сексуальність є одним із кроків до успіху.

Вона пояснює, що подібна привабливість - це не тільки тіло або конкретні риси особи, а також комплексна характеристика для різних психологічних та фізіологічних процесів, які прямо належать до сексуального життя людини. Сексуальність пов'язана з поняттям "лібідо" та збудженням, а також з бажанням насолоджуватися контактом.

Сексуальність формується взаємодією "людина - середовище", і це не лише тип вигляду. Поняття сексуальності охоплює багато інших питань, такі як почуття себе, відкритість до дотиків, розуміння того, чого хочеться, і т.д.

Всі ці питання формуються в соціумі через взаємодію Космосу з іншими і можуть впливати на наш тип сексуальності. Деякі люди можуть відчувати страхи, страждання та травматичний досвід у зв'язку із сексуальністю, що може призводити до розриву між тим, що "хочу" і тим, що "можна".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала якою була раніше до змін.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.