В этот раз на своей странице в Instagram артистка Анна Саливанчук написала, что необходимо помнить, что сексуальность - это хорошо, и не следует думать о том, что скажут другие люди. Сексуальность является одним из шагов к успеху.
Она объясняет, что подобная привлекательность - это не только тело или конкретные черты лица, а также комплексная характеристика для различных психологических и физиологических процессов, прямо относящихся к сексуальной жизни человека. Сексуальность связана с понятием "либидо" и возбуждением, а также с желанием наслаждаться контактом.
Сексуальность формируется взаимодействием "человек - среда", и это не только тип облика. Понятие сексуальности охватывает многие другие вопросы, такие как чувство себя, открытость к прикосновениям, понимание того, чего хочется, и т.д.
Все эти вопросы формируются в социуме через взаимодействие с другими и могут влиять на наш тип сексуальности. Некоторые люди могут испытывать страхи, страдания и травматический опыт в связи с сексуальностью, что может приводить к разрыву между тем, что "хочу" и тем, что "можно".
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Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.