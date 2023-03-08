Как отметила Анна Саливанчук, сырнички – особенный рецепт к завтраку или обеду. Вкус просто невероятный, а блюдо готовить очень просто.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук любит общаться с поклонниками и частенько делится в сети полезными советами и любимыми рецептами. Так как она воспитывает двух сыновей, ей часто хочется их баловать вкусненьким. Потому заботливая мамочка готовит для них свои фирменные сырники - они являются любимым блюдом мальчиков. Рецептом жена продюсера "Квартал 95" поделилась в Инстаграм-Сториз.

Как отметила Анна Саливанчук, сырнички – особенный рецепт к завтраку или обеду. Вкус просто невероятный, а блюдо готовить очень просто. Подавайте их к столу со сметаной, домашним вареньем, джемом или шоколадной пастой.

Ингредиенты:

350 граммов кисломолочного сыра;

лимонная цедра;

2 – 3 столовые ложки сахара;

соль;

2 столовые ложки муки;

куриное яйцо;

ванильный сахар;

масло для жарки.

Как приготовить сырники от Анны Саливанчук:

Сыр смешиваем с яйцом, солью, ванильным сахаром, сахаром, солью и мукой. Оставляем на 20 минут. Можно добавить цедры лимона - она даст чарующий аромат.

Из теста формируем сырники, обваливаем в муке.

На разогретую сковороду добавляем масло или сливочное масло. Обжариваем сырники. Готовим на медленном огне сначала без крышки, а когда уже будет время сырнички перевернуть, накрываем крышкой и готовим к золотой корочке.

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