Разом із Машею Єфросиніною, вони розповідали про кумедні випадки зі свого життя, коли Оля раптом виявила, що їй подали чай із личинками.

Під час зйомок "Дорослих дівчаток" співачка Оля Полякова опинилася у кумедній ситуації. Полякова була вражена, успкв пожартувати про незручність навіть на інтерв'ю:

"Погляньте, що вони мені дали в чашці. Там були личинки. А ми це п'ємо. Факап стався навіть тут, під час запису. Ну, так" - розповіла Полякова.

Співачка зізналася, що вони попросили заварити їм чай у термосі, але працівники не помилили його перед цим. Туди потрапили миші, а потім розмножувалися комахи і відкладали свої яйця. Оля навіть проковтнула частину комах і відчувала їх смак на зубах.

Проте Полякова не дуже сумує з цього приводу, бо комахи – це білок, і вона навіть пожартувала про це. Тоді як Єфросиніна була обурена знахідкою, ніж сама співачка.

Хоча ведуча не могла приховати свою огиду, вони не загострювали увагу на цьому і швидко перейшли на іншу тему, забувши про неприємний інцидент.

Також Полякова зізналася, на початку своєї кар'єри вона опинилася в неприємній ситуації, яку вона намагалася забути багато років.

"Іду я така по цьому подіуму, все кричать і підходжу до самого краю, всі аплодують мені. І я повертаюсь спиною, а там сидить преса, ну і я ж думаю, що все не можна таку красу вже ховати. І я нахиляюся вперед, сідницями до зали" - зізналася Полякова.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.