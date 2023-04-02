Під час зйомок "Дорослих дівчаток" співачка Оля Полякова опинилася у кумедній ситуації. Полякова була вражена, успкв пожартувати про незручність навіть на інтерв'ю:
"Погляньте, що вони мені дали в чашці. Там були личинки. А ми це п'ємо. Факап стався навіть тут, під час запису. Ну, так" - розповіла Полякова.
Співачка зізналася, що вони попросили заварити їм чай у термосі, але працівники не помилили його перед цим. Туди потрапили миші, а потім розмножувалися комахи і відкладали свої яйця. Оля навіть проковтнула частину комах і відчувала їх смак на зубах.
Проте Полякова не дуже сумує з цього приводу, бо комахи – це білок, і вона навіть пожартувала про це. Тоді як Єфросиніна була обурена знахідкою, ніж сама співачка.
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Хоча ведуча не могла приховати свою огиду, вони не загострювали увагу на цьому і швидко перейшли на іншу тему, забувши про неприємний інцидент.
Також Полякова зізналася, на початку своєї кар'єри вона опинилася в неприємній ситуації, яку вона намагалася забути багато років.
"Іду я така по цьому подіуму, все кричать і підходжу до самого краю, всі аплодують мені. І я повертаюсь спиною, а там сидить преса, ну і я ж думаю, що все не можна таку красу вже ховати. І я нахиляюся вперед, сідницями до зали" - зізналася Полякова.
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