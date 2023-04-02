Вместе с Машей Ефросининой, они рассказывали о забавных случаях из своей жизни, когда Оля вдруг обнаружила, что ей подали чай с личинками.

Во время съемок "Взрослых девочек", певица Оля Полякова оказалась в забавной ситуации. Полякова была поражена, успкв пошутить о неловкости даже на интервью:

"Посмотрите, что они мне дали в чашке. Там были личинки. А мы это пьем. Факап случился даже здесь, во время записи. Ну так" - рассказала Полякова.

Певица призналась, что они попросили заварить им чай в термосе, но работники не помыли его перед этим. Туда попали мыши, а затем там размножались насекомые и откладывали свои яйца. Оля даже сглотнула часть насекомых и чувствовала на вкус их на зубах.

Тем не менее, Полякова не очень грустит по этому поводу, потому что насекомые - это белок, и она даже пошутила об этом. В то время как Ефросинина была более возмущена находкой, чем сама певица.

Хотя ведущая не могла скрыть свое отвращение, они не заостряли внимание на этом и быстро переключились на другую тему, забыв о неприятном инциденте.

Также Полякова призналась, в самом начале своей карьеры она оказалась в неприятной ситуации, которую она старалась забыть многие годы.

"Иду я такая по этому подиуму, все кричат и подхожу к самому краю, все аплодируют мне. И я поворачиваюсь спиной, а там сидит пресса, ну и я же думаю, что все нельзя такую красоту уже прятать. И я наклоняюсь вперед, ягодицами в зал" - призналась Полякова.

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