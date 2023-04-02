Цього разу у себе в Instagram Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну паску з ваніллю, цукатами та родзинками.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 кг кисломолочного сиру жирністю 9-15%

8 жовтів

300 г сметани 15-20%

160 г цукру

200 г розм'якшеного вершкового масла 82%

ванільний цукор або насіння ванілі - за бажанням

Для наповнювача:

100 г світлих родзинок

100 г апельсинових цукатів (можна використовувати також інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або лісовий горіх)

Спершу кілька разів промийте родзинки теплою водою та просушіть паперовим рушником.

Сир перетріть через дрібне сито, додайте жовтки, сметану, цукор і розтоплене вершкове масло. Пробийте занурювальним блендером до однорідності та перекладіть у каструлю. На середньому вогні, постійно помішуючи, доведіть сирну масу до парування, але не кип'ятіть. Потім остудіть, додайте родзинки та цукати, щільно накрийте плівкою і відправте в холодильник на кілька годин.

Якщо у вас немає спеціальних форм для сирної паски, можна використовувати одноразові пластикові формочки, відерця, паперові стаканчики - просто робимо в їхньому дні дірочки, через які стікатиме сироватка.

Поставте форму догори дном у миску, покладіть у неї змочену водою марлю. Масу дістаньте з холодильника, перемішайте, перекладіть у форму, утрамбуйте, загорніть марлею, а зверху покладіть вантаж. Відправте форму з паскою в холодильник на добу. Обережно злийте сироватку, переверніть форму, зніміть її, потім зніміть марлю. Прикрасьте сирну паску цукатами. Зберігати її варто не більше 72 годин.

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