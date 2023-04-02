На этот раз у себя в Instagram Лиза Глинская рассказала, как приготовить творожный кулич с ванилью, цукатами и изюмом.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кг кисломолочного сыра жирностью 9-15%
- 8 желтов
- 300 г сметаны 15-20%
- 160 г сахара
- 200 г размягченного сливочного масла 82%
- ванильный сахар или семена ванили – по желанию
Для наполнителя:
- 100 г светлых изюма
- 100 г апельсиновых цукатов (можно использовать также инжир, курагу, финик, жареный грецкий орех или лесной орех)
Сперва несколько раз промойте изюм теплой водой и просушите бумажным полотенцем.
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Творог перетрите через мелкое сито, добавьте желтки, сметану, сахар и растопленное сливочное масло. Пробейте погружным блендером до однородности и переложите в кастрюлю. На среднем огне, постоянно помешивая доведите творожну массу до парения, но не кипятите. Потом остудите, добавьте изюм и цукаты, плотно накройте пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов.
Если у вас нет специальных форм для творожной паски, можно использовать одноразовые пластиковые формочки, ведерка, бумажные стаканы — просто делаем в их дне дырочки, через которые будет стекать сыворотка.
Поставьте форму вверх дном в миску, уложите в нее смоченную водой марлю. Массу достаньте из холодильника, перемешайте, переложите в формочку, утрамбуйте, заверните марлей, а сверху положите груз. Отправьте форму с паской в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните форму, снимите ее, затем снимите марлю. Украсьте творожную паску цукатами. Хранить ее стоит не более 72 часов.
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