На этот раз у себя в Instagram Лиза Глинская рассказала, как приготовить творожный кулич с ванилью, цукатами и изюмом.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг кисломолочного сыра жирностью 9-15%

8 желтов

300 г сметаны 15-20%

160 г сахара

200 г размягченного сливочного масла 82%

ванильный сахар или семена ванили – по желанию

Для наполнителя:

100 г светлых изюма

100 г апельсиновых цукатов (можно использовать также инжир, курагу, финик, жареный грецкий орех или лесной орех)

Сперва несколько раз промойте изюм теплой водой и просушите бумажным полотенцем.

Творог перетрите через мелкое сито, добавьте желтки, сметану, сахар и растопленное сливочное масло. Пробейте погружным блендером до однородности и переложите в кастрюлю. На среднем огне, постоянно помешивая доведите творожну массу до парения, но не кипятите. Потом остудите, добавьте изюм и цукаты, плотно накройте пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов.

Если у вас нет специальных форм для творожной паски, можно использовать одноразовые пластиковые формочки, ведерка, бумажные стаканы — просто делаем в их дне дырочки, через которые будет стекать сыворотка.

Поставьте форму вверх дном в миску, уложите в нее смоченную водой марлю. Массу достаньте из холодильника, перемешайте, переложите в формочку, утрамбуйте, заверните марлей, а сверху положите груз. Отправьте форму с паской в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните форму, снимите ее, затем снимите марлю. Украсьте творожную паску цукатами. Хранить ее стоит не более 72 часов.

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