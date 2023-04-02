Як пише Politeka.net , Ганна Богдан була однією з учасниць "Холостяка", головним героєм якого був Михайло Залівако. Екс-модель стала переможницею романтичного шоу, проте разом із Михайлом вони не залишилися.

Пара розлучилася через рік відносин і не розкривала деталей. Після цього Богдан змінила стиль, багато подорожувала і не так часто показувалася у соціальній мережі. Тож кожні її нові кадри активно обговорюють.

Колишня модель показала цікавий образ під час вуличної фотосесії і привернула увагу. Попросила вона також проголосувати, наскільки хороше її вбрання цього разу.

"10 із 10 балів, Аня" - підтримала одна з шанувальниць.

За словами Богдан, був період, коли вона правда не була впевнена у собі та своїй привабливості через зайву вагу. І тільки після сильного перетворення вона відчула себе краще.

Раніше екс-модель виклала кадри із нової фотосесії на прогулянці у Києві.

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