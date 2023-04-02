Как пишет Politeka.net, Анна Богдан была одной из участниц "Холостяка", главным героем которого был Михаил Заливако. Экс-модель стала победительницей романтичного шоу, однако вместе с Михаилом они не остались.

Пара рассталась спустя год отношений и предпочла не раскрывать деталей. После этого Богдан сменила стиль, много путешествовала и не так часто показывалась в социальной сети. Поэтому каждые ее новые кадры активно обсуждают.

Постройневшая бывшая модель показала интересный образ во время уличной фотосессии и привлекла внимание. Попросила она также проголосовать, насколько хорош ее наряд в этот раз.

"10 из 10 баллов, Аня" - поддержала одна из поклонниц.

По словам Богдан, был период, когда она правда не была уверена в себе и своей привлекательности из-за лишнего веса. И только после сильного преображения она почувствовала себя лучше.

Ранее экс-модель выложила кадры из новой фотосессии на прогулке в Киеве.

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