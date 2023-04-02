Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка кілька років тому набула статусу Міс Україна-Всесвіт, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, останнім часом дівчина багато подорожує, ще нещодавно викладала знімки з Берліна, а тепер поділилася вражаючими кадрами з Японії.
Судячи з кадрів, Анна вирішила влаштувати фотосесію на прогулянці у дивовижному місці з гарним озером, квітучими деревами та чудовими краєвидами. Перед камерою модель з'явилася в елегантному образі - на ній вузькі бежеві штани, біла блузка і модний кавовий тренч. При цьому зовнішність дівчини виглядає якось інакше – у неї нова укладання з випрямленим волоссям та легкий макіяж.
У підписі до публікації Неплях написала: "Від такої краси прокидається дике бажання писати хоку". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Неймовірні краєвиди".
"Гарно".
"Дуже красиво".
"Боже, яка краса. Нереально красиво! Краса незвичайна".
"Дуже красива, а вигляд якийсь".
"Хороша така".
"Обожнюю тебе".
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