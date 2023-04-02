Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая несколько лет назад получила статус Мисс Украина-Вселенная, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в последнее время девушка много путешествует, еще недавно она выкладывала снимки из Берлина, а теперь поделилась впечатляющими кадрами из Японии.

Судя по кадрам, Анна решила устроить фотосессию на прогулке в удивительном месте с красивым озером, цветущим деревьями и потрясающими видами. Перед камерой модель появилась в элегантном образе – на ней узкие бежевые штаны, белоснежная блузка и модный кофейный тренч. При этом внешность девушки выглядит как-то иначе – у нее новая укладка с выпрямленными волосами и легкий макияж.

В подписи к публикации Неплях написала: "От такой красоты просыпается дикое желание писать хоку". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Невероятные виды".

"Красиво".

"Очень красиво".

"Боже, какая красота. Нереально красиво! Красота необычная".

"Очень красивая, а вид какой".

"Хорошенькая такая".

"Обожаю тебя".

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