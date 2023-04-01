Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка перебуває на останніх місяцях вагітності та ось-ось стане багатодітною мамою трьох малюків, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала чарівне відео зі своїми дітьми та розповіла про новий альбом.

У ролику Світлану знято разом зі своїми дітьми, вона захоплено розповідає про новий альбом, який стане справжньою "швидкою допомогою" для всіх мам. Перед камерою зірка з'явилася у вільному коричневому костюмі, який підкреслює її вагітний живіт, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та тепла посмішка.

У підписі до публікації Тарабарова розкрила подробиці про новий альбом:

"Народила. Ні, ще не донечку. Але цей #Дитячийальбом ми писали разом із нею під серцем, із малюками, і я завжди прислуховувалася до їхніх підказок. Наш "Дитячий альбом" - це наче швидка допомога для всіх матусь, бо тепер за настрій ваших сонечок буде відповідати музика, а вам більше не потрібно буде 1.000 разів повторювати "чистимо зуби", "одягаємося" та інші (мами точно зрозуміють про що я). Альбом вже доступний для прослуховування на всіх цифрових майданчиках або за посиланням в профілі. Вмикайте. Від світлої сторони музики - твоєму сонечку. Чекаю на ваші коментарі та відгуки, для мене це дуже важливо! Зробимо світ кращим для наших дітей".

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