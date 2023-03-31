Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка також є його концертним директором, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним фото та поділилася своїм секретом.

Як видно, на новій фотографії Сніжана знято в домашній обстановці з якимось "космічним" фоном. Перед камерою вона з'явилася у чорних шортах та сірій футболці, під якою немає білизни. Волосся дівчини недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу. При цьому вона медитує із заплющеними очима і виглядає спокійно та безтурботно.

У підписі до публікації Бабкіна написала: "Боже, дякую тобі, що 10 років тому у мене з'явилася медитація! Це те, що рятує мене щоранку". Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Сніжани:

"А мені допомагає молитва щоранку та ввечері".

"Якби був час, я теж займався б з ранку медитацією".

"Красуня".

"Люблю".

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