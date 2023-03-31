Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка з початку повномасштабної війни виїхала з росії та припинила там усю свою діяльність, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка, яка днями презентувала новий альбом, поділилася відео, на якому виконує російськомовну пісню.

У короткому ролику Світлана зворушливо виконує пісню з нового альбому, стоячи біля мікрофона у темній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася у незвичайному образі – на ній коротка смугаста кофточка та темні штани. Волосся зірки розпущене і акуратно покладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Лобода написала: "Дякую вам за любов до пісні "Дівчинка". Це історія, яка дуже близька і знайома кожній з нас. Кожній, хто так потребує ніжності і самовіддано вірить, що все ще можна виправити, навіть коли серце розбито. Я щаслива, що моя музика знаходить відлуння у вашій душі".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Світлана... Співає російською. Дивовижно".

"Навіщо російською?".

"Поет російською. А вуха не в'януть в України від цього?".

"Світлана завжди співала російською, щоб усі розуміли і Прибалтика, і Казахстан, усі колишні республіки СРСР".

"Ворожньою мовою, співаєш?".

"Ну як? Кожна пісня це хіт".

"Яка Світочка гарна, а тембр який".

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