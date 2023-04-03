Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати сирну паску з карамеллю та волоським горіхом. Вона виходить смачною, ніжною та дуже легка в приготуванні.

Беремо такі інгредієнти:

1 кг сиру 9-15% жирності

8 шт. жовтків

300 г сметани 15-20%

200 г вареного згущеного молока

200 г вершкового масла 82%

150 г волоського горіха (можна використовувати будь-який наповнювач - цукати, сухофрукти, горіхи)

+50-70 г цукру - за бажанням, якщо любите солодше

Волоські горіхи викладіть на деко, застелене пергаментом, і відправте в духовку, розігріту до 170°С, на 10-12 хвилин. Остудіть горіхи та очистіть від шкірки.

Сир перетріть через дрібне сито, додайте жовтки, сметану, попередньо розтоплене вершкове масло і варене згущене молоко. Перемішайте і пробийте сирну масу занурювальним блендером. Перекладіть в каструлю, поставте на вогонь трохи нижче за середній і, постійно помішуючи, доведіть до парування, але не до закипання. Перелийте в миску, додайте горіхи. Щільно оберніть плівкою і заберіть у холодильник на кілька годин. Потім дістаньте та перемішайте.

Як форму можна використовувати одноразові пластикові формочки, відерця, паперові стаканчкики. У дні форми потрібно зробити отвори, через які стікатиме сироватка. Застеліть форму марлею, змоченою водою. Перекладіть туди сирну масу, утрамбуйте, зверху покладіть вантаж і поставте холодильник на добу. Зніміть з паски форму та марлю, прикрасьте горіхами.

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