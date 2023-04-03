В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожную паску с карамелью и грецким орехом. Она получается вкусная, нежная и очень легкая в приготовлении.

Берем следующие ингредиенты:

1 кг творога 9-15% жирности

8 шт. желтков

300 г сметаны 15-20%

200 г вареной сгущенки

200 г сливочного масла 82%

150 г грецкого ореха (можно использовать любой наполнитель – цукаты, сухофрукты, орехи)

+50-70 г сахара – по желанию, если любите слаще

Грецкие орехи выложите на противень, застеленный пергаментом и отправьте в духовку, разогретую до 170°С, на 10-12 минут. Остудите орехи и очистите от кожуры.

Творог перетрите через мелкое сито, добавьте желтки, сметану, предварительно растопленное сливочное масло и вареное сгущенное молоко. Перемешайте и пробейте творожную массу погружным блендером. Переложите в кастрюлю, поставьте на огонь чуть ниже среднего и, постоянно помешивая, доведите до парения, но не до закипания. Перелейте в миску, добавьте орехи. Плотно оберните пленкой и уберите в холодильник на несколько часов. Потом достаньте и перемешайте.

В качестве формы можно использовать одноразовые пластиковые формочки, ведерка, бумажные стаканы. В дне формы нужно сделать отверстия, через которые будет стекать сыворотка. Застелите форму марлей, смоченной водой. Переложите туда творожную массу, утрамбуйте, сверху положите груз и поставьте в холодильник на сутки. Снимите с паски форму и марлю, украсьте орехами.

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