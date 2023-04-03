В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожную паску с карамелью и грецким орехом. Она получается вкусная, нежная и очень легкая в приготовлении.
Берем следующие ингредиенты:
- 1 кг творога 9-15% жирности
- 8 шт. желтков
- 300 г сметаны 15-20%
- 200 г вареной сгущенки
- 200 г сливочного масла 82%
- 150 г грецкого ореха (можно использовать любой наполнитель – цукаты, сухофрукты, орехи)
- +50-70 г сахара – по желанию, если любите слаще
Грецкие орехи выложите на противень, застеленный пергаментом и отправьте в духовку, разогретую до 170°С, на 10-12 минут. Остудите орехи и очистите от кожуры.
Творог перетрите через мелкое сито, добавьте желтки, сметану, предварительно растопленное сливочное масло и вареное сгущенное молоко. Перемешайте и пробейте творожную массу погружным блендером. Переложите в кастрюлю, поставьте на огонь чуть ниже среднего и, постоянно помешивая, доведите до парения, но не до закипания. Перелейте в миску, добавьте орехи. Плотно оберните пленкой и уберите в холодильник на несколько часов. Потом достаньте и перемешайте.
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В качестве формы можно использовать одноразовые пластиковые формочки, ведерка, бумажные стаканы. В дне формы нужно сделать отверстия, через которые будет стекать сыворотка. Застелите форму марлей, смоченной водой. Переложите туда творожную массу, утрамбуйте, сверху положите груз и поставьте в холодильник на сутки. Снимите с паски форму и марлю, украсьте орехами.
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