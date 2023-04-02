Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повернувся до України та припинив свою діяльність у Росії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кумедним відео як мама танцювала під його нову пісню англійською мовою.
У короткому ролику можна побачити, що Макс сидить за комп'ютером і включає мамі новий трек 5 Missing Calls, який презентував шанувальникам днями. У цей час молода та активна мама співака починає смішно пританцьовувати та паралельно коментувати пісню сина.
У підписі до публікації Барських написав: "Пам'ятаю, як у дитинстві показував мамі свої перші треки, записані у місцевій Херсонській аматорській студії. Сьогодні мама оцінює 5 Missing Calls. Нічого не змінилося".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Можна по цитатах розібрати": Великий з "Квартал 95" переплюнув Лукашенка у новій пародії
"Не збираємося віддавати життя за ЗАЕС": окупанти схиляються до "жесту доброї волі" в Енергодарі
Важливий овоч б'є цінові рекорди, коли чекати на здешевлення: то гречка по 100 і яйця по 60, а тепер це
"Потап і Настя Каменських розлучаються": блогер розкрив причину розриву
"Боже, яка мама прекрасна! Тепер ясно у кого синуля. "Сина, це бомба!" - Ми пам'ятаємо цей вислів".
"Мама найвірніший слухач! Сина, бомба".
"Мама, найкраща шанувальниця".
"Макс, ти весь у маму - гарний, розумний, пластичний, музичний. У тебе мама стоїть усіх діамантів у світі".
"Мамочка нереальна красуня і просто чудова!".
"Це завжди зворушливо, коли тобі щиро дають правдиву відповідь. А хто це зробить, як не мама".
"Якщо мама сказала свою легендарну фразу, значить так і є. Мами завжди говорять правду".
Нагадаємо, "Мами точно зрозуміють": вагітна Тарабарова розповіла, як "народила" свій новий альбом.
Як повідомляла Politeka, "Дуже близька кожній з нас": Світлана Лобода розповіла про особливу пісню російською мовою.
Також Politeka писала, що "Це те, що рятує мене": дружина Бабкіна поділилася незвичайним секретом, фото.