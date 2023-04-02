Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повернувся до України та припинив свою діяльність у Росії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кумедним відео як мама танцювала під його нову пісню англійською мовою.

У короткому ролику можна побачити, що Макс сидить за комп'ютером і включає мамі новий трек 5 Missing Calls, який презентував шанувальникам днями. У цей час молода та активна мама співака починає смішно пританцьовувати та паралельно коментувати пісню сина.

У підписі до публікації Барських написав: "Пам'ятаю, як у дитинстві показував мамі свої перші треки, записані у місцевій Херсонській аматорській студії. Сьогодні мама оцінює 5 Missing Calls. Нічого не змінилося".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Боже, яка мама прекрасна! Тепер ясно у кого синуля. "Сина, це бомба!" - Ми пам'ятаємо цей вислів".

"Мама найвірніший слухач! Сина, бомба".

"Мама, найкраща шанувальниця".

"Макс, ти весь у маму - гарний, розумний, пластичний, музичний. У тебе мама стоїть усіх діамантів у світі".

"Мамочка нереальна красуня і просто чудова!".

"Це завжди зворушливо, коли тобі щиро дають правдиву відповідь. А хто це зробить, як не мама".

"Якщо мама сказала свою легендарну фразу, значить так і є. Мами завжди говорять правду".

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