Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны вернулся в Украину и прекратил свою деятельность в россии, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился забавным видео, как мама танцевала под его новую песню на английском языке.

В коротком ролике можно увидеть, что Макс сидит за компьютером и включает маме свой новый трек 5 Missing Calls, который презентовал поклонникам на днях. В это время моложавая и активная мама певца начинает забавно пританцовывать и параллельно комментировать песню сына.

В подписи к публикации Барских написал: "Помню, как в детстве показывал маме свои первые треки, записанные в местной Херсонской любительской студии. Сегодня мама оценивает 5 Missing Calls. Ничего не изменилось".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Боже, какая мама прекрасная! Теперь ясно в кого сынуля. "Сына, это бомба!" – мы помним это выражение".

"Мама самый верный слушатель! Сына, бомба".

"Мама, лучшая поклонница".

"Макс, ты весь в маму – красивый, умный, пластичный, музыкальный. У тебя мама стоит всех бриллиантов в мире".

"Мамочка нереальная красавица и просто замечательная!".

"Это всегда трогательно, когда тебе искренне дают правдивый ответ. А кто сделает это, как не мама".

"Если мама сказала свою легендарную фразу, значит, так и есть. Мамы всегда говорят правду".

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