Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны вернулся в Украину и прекратил свою деятельность в россии, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился забавным видео, как мама танцевала под его новую песню на английском языке.
В коротком ролике можно увидеть, что Макс сидит за компьютером и включает маме свой новый трек 5 Missing Calls, который презентовал поклонникам на днях. В это время моложавая и активная мама певца начинает забавно пританцовывать и параллельно комментировать песню сына.
В подписи к публикации Барских написал: "Помню, как в детстве показывал маме свои первые треки, записанные в местной Херсонской любительской студии. Сегодня мама оценивает 5 Missing Calls. Ничего не изменилось".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Можно по цитатам разобрать": Великий из "Квартал 95" переплюнул Лукашенко в новой пародии
"Не собираемся отдавать жизнь за ЗАЭС": оккупанты склоняются к "жесту доброй воли" в Энергодаре
Важный овощ бьет ценовые рекорды, когда ждать удешевления: то гречка по 100 и яйца по 60, а теперь это
Необычная активность началась в Беларуси, прилетают огромные самолеты: первые данные
"Боже, какая мама прекрасная! Теперь ясно в кого сынуля. "Сына, это бомба!" – мы помним это выражение".
"Мама самый верный слушатель! Сына, бомба".
"Мама, лучшая поклонница".
"Макс, ты весь в маму – красивый, умный, пластичный, музыкальный. У тебя мама стоит всех бриллиантов в мире".
"Мамочка нереальная красавица и просто замечательная!".
"Это всегда трогательно, когда тебе искренне дают правдивый ответ. А кто сделает это, как не мама".
"Если мама сказала свою легендарную фразу, значит, так и есть. Мамы всегда говорят правду".
Напомним, "Мамы точно поймут": беременная Тарабарова рассказала, как "родила" свой новый альбом.
Как сообщала Politeka, "Очень близка каждой из нас": Лобода рассказала об особенной песне на русском языке.
Также Politeka писала, что "Это то, что спасает меня": жена Бабкина поделилась необычным секретом, фото.