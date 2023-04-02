Українська артистка Злата Огневич вирішила поділитися зауваженнями та привернула увагу до відповідей на найпопулярніші теми. Свої відповіді зірка супроводжувала новими кадрами та кількома відео.

Відповіла Злата також і на провокативне запитання – коли вона виступатиме в Криму?

«Обов'язково приїду після деокупації! Крим – це Україна, ще трохи, і ми там будемо. На своїй українській землі» – гідно відповіла Злата. Також вона поділилася частинкою робочих буднів, зараз зірка не організовує тури, проте готує швидкий реліз нової пісні.

Також Злата вирішила показати, як зазвичай проходять її зйомки та який мінус у них є. Після цього артистка показала й іншу себе – як її балують близькі, і як вона сама любить розслабитись без зайвого пафосу.

«Ось вам перші бекстейдж-кадри. Після стільки присідань я вирішила завтра не йти до спортзалу. Якщо серйозно, я обожнюю свою професію за можливість працювати у творчій сфері. При цьому постійно навчаюсь і дізнаюся про щось нове. Я дуже щаслива людина! - Поділилася Злата.

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