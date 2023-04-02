Украинская артистка Злата Огневич решила поделиться замечаниями и привлекла внимание к ответам на самые популярные темы. Свои ответы звезда сопроводила новыми кадрами и несколькими видео.

Ответила Злата также и на провокативный вопрос – когда же она будет выступать в Крыму?

«Обязательно приеду после деоккупации! Крым – это Украина, еще немного и мы там будем. На своей украинской земле» - достойно ответила Злата. Также она поделилась частичкой рабочих будней, сейчас звезда не организовывает туры, но зато готовит скорый релиз новой песни.

Также Злата решила показать, как обычно проходят ее съемки и какой минус в них есть. После этого артистка показала и другую себя - как ее балуют близкие, и как она сама любит расслабиться без лишнего пафоса.

«Вот вам первые бэкстейдж-кадры. После стольких приседаний я решила завтра не идти в спортзал. Если серьезно, я обожаю свою профессию за возможность работать в креативной сфере. При этом постоянно учусь и узнаю что-то новое. Я очень счастливый человек!» - поделилась Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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