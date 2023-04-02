Украинская артистка Злата Огневич решила поделиться замечаниями и привлекла внимание к ответам на самые популярные темы. Свои ответы звезда сопроводила новыми кадрами и несколькими видео.
Ответила Злата также и на провокативный вопрос – когда же она будет выступать в Крыму?
«Обязательно приеду после деоккупации! Крым – это Украина, еще немного и мы там будем. На своей украинской земле» - достойно ответила Злата. Также она поделилась частичкой рабочих будней, сейчас звезда не организовывает туры, но зато готовит скорый релиз новой песни.
Также Злата решила показать, как обычно проходят ее съемки и какой минус в них есть. После этого артистка показала и другую себя - как ее балуют близкие, и как она сама любит расслабиться без лишнего пафоса.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Светлая память прекрасному актеру!": оборвалась жизнь народного артиста Украины
Названа главная опасность от управления россии в ООН: «К этому надо быть готовым»
"Вместо золотого батона Януковича": звезда "1+1" Падалко показала кадры обысков у митрополита Павла
«Рамштайн» передаст самолеты Украине строго по плану: «F-16 будут воевать через три недели, если…»
«Вот вам первые бэкстейдж-кадры. После стольких приседаний я решила завтра не идти в спортзал. Если серьезно, я обожаю свою профессию за возможность работать в креативной сфере. При этом постоянно учусь и узнаю что-то новое. Я очень счастливый человек!» - поделилась Злата.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм