Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська співачка, яка стала суддею "Майстер Шеф". А після зйомок нового сезону, які закінчилися кілька місяців тому, шеф-кухар поїхала до Франції працювати назад. Але якщо раніше Ольга була у Парижі, то зараз радує своїми кулінарними талантами Ніццу. Зірка зізналася при цьому, що більше місяця не могла винайняти квартиру і навіть зверталася за допомогою.

Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга опублікувала сторіс, де з'явилася у компанії зірки "Холостяка" Роксолани, яка прийшла на 12-й сезон із Алексом Топольським.

"А хто вгадає, що за феєчка мені "робить обличчя"", - написала Ольга.

"Так, це Роксі з Холостячка. Ви завжди все знаєте", - написала Мартиновська на другому сторісі, відзначаючи правильність припущень фанатів.

А після цього Ольга задалася питанням, яке стосувалося її дочки Віри. Як виявилося, семирічна малеча не любить, коли її мама знімає для своїх сторіс.

"Чому наші діти не люблять бути дітьми блогерів?", - запитала Ольга.

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