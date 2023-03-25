В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить вареники с творогом на вишневом тесте.
"Вау! Это прекрасно и прелестно, а еще и очень вкусно. Давайте сделаем нашу жизнь ярче и приготовим известные всем украинские вареники с творогом, но сделаем их красненькими. Просто посмотрите какие они хорошенькие❤️", — советует судья "Мастер Шеф".
Для теста на 26-30 вареников берем:
- 160г вишневого сока (не пакетированный. Столько у шеф-повара получилось при размораживании 400г замороженных вишен. При необходимости можно выжать еще из ягод)
- 20г сливочного масла
- 175г муки
- 25г сахара
Для начинки:
- 300г кисломолочного сыра
- 1 желток
- 40г сахара
Для соуса:
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- вишня - 240г
- сахар – 50г
- сливочное масло – 15г
- можно добавить немного апельсинового сока
Сметана для подачи – 200г
Чтобы приготовить тесто, налейте в сотейник вишневый сок, добавьте сахар, сливочное масло и доведите до кипения. Всыпьте 100г муки, быстро замешайте деревянной лопаткой смесь и снимите с огня. Достаем тесто, даем немного остыть и замешиваем еще 75г муки. Затем накройте пленкой и дайте охладиться 20-30 минут.
"Далее тесто довольно тоненько раскачиваю скалкой – работать одно удовольствие. Формой 7 см в диаметре вырезаю кружки, на низ кладу начинку, предварительно перетертый с сахаром и желтком творог. Заворачиваю варенички, а затем варю 3 мин в подсоленной воде. Отдельно на сковороде разогреваю оставшуюся вишню (иногда могу добавить еще сок апельсина или больше вишни), добавляю сахар и кусочек масла и прогреваю готовые вареники с 2х сторон, чтобы вернулся цвет! 💕подаю со сметаной или можно даже с ряженкой!", —объяснил Владимир Ярославский.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
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