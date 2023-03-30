На своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить меренговый рулет.
"Это гениально! Я придумал куда девать не использованные белки после приготовления куличей? Будем готовить Меренговый рулет. Он космически вкусный! Главное хорошо взбить белки", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для коржа берем следующие ингредиенты:
- 190г белков (комнатной температуры и лучше "старых", чтобы постояли в холодильнике под пленкой с неделю)
- 300г сахарной пудры (можно ванильной)
- 36 г крахмала
- 1г лимонной кислоты
- 2г соли
Для крема:
- крем-сыр - 350г
- сливки 30% - 250г
- сахар – 25г
Для начинки:
- вишня – 300г
- крахмал – 15г
- сахар – 15г
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"В белки добавляем щепотку соли и лимонную кислоту, выбиваем на средних оборотах в легкую белую пену. Добавляю сахарную пудру в несколько приемов и продолжаю взбивать около 10-12 минут до стойкой массы! Добавляю крахмал и, по желанию, цитрусовой цедры (чтобы совсем не было запаха яиц) и осторожно перемешиваю смесь. Пергамент приклеиваю на капле смеси. Сверху выкладываю ложкой меренгу и выравниваю по листу, ставлю в разогретую до 150 градусов духовку (режим верх/низ) на 30 минут. Достаю из духовки, даю немного остыть и переворачиваю на другой лист пергамента, лучше всего на решетку, а первый пергамент осторожно удаляю!", - объясняет Владимир Ярославский.
Чтобы приготовить крем, просто смешиваем ингредиенты и взбиваем венчиком до плотной однородной массы.
К размороженным вишням добавляем сахар и крахмал и доводим до кипения, хорошо помешивая. Даем остыть.
"Часть крема кладу в кондитерский мешок, часть намазываю на меренгк, а поверх размещаю вишню (кстати, можно брать и любую другую кислую ягоду или фрукт) и осторожно сворачиваю рулет. 💐украшаю частью крема из мешка и ягодами, мятой по вашему желанию!", - добавил судья "Мастер Шеф".
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