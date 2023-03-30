На своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить меренговый рулет.

"Это гениально! Я придумал куда девать не использованные белки после приготовления куличей? Будем готовить Меренговый рулет. Он космически вкусный! Главное хорошо взбить белки", - советует звезда "Мастер Шеф".



Для коржа берем следующие ингредиенты:

190г белков (комнатной температуры и лучше "старых", чтобы постояли в холодильнике под пленкой с неделю)

300г сахарной пудры (можно ванильной)

36 г крахмала

1г лимонной кислоты

2г соли

Для крема:

крем-сыр - 350г

сливки 30% - 250г

сахар – 25г

Для начинки:

вишня – 300г

крахмал – 15г

сахар – 15г

"В белки добавляем щепотку соли и лимонную кислоту, выбиваем на средних оборотах в легкую белую пену. Добавляю сахарную пудру в несколько приемов и продолжаю взбивать около 10-12 минут до стойкой массы! Добавляю крахмал и, по желанию, цитрусовой цедры (чтобы совсем не было запаха яиц) и осторожно перемешиваю смесь. Пергамент приклеиваю на капле смеси. Сверху выкладываю ложкой меренгу и выравниваю по листу, ставлю в разогретую до 150 градусов духовку (режим верх/низ) на 30 минут. Достаю из духовки, даю немного остыть и переворачиваю на другой лист пергамента, лучше всего на решетку, а первый пергамент осторожно удаляю!", - объясняет Владимир Ярославский.

Чтобы приготовить крем, просто смешиваем ингредиенты и взбиваем венчиком до плотной однородной массы.

К размороженным вишням добавляем сахар и крахмал и доводим до кипения, хорошо помешивая. Даем остыть.

"Часть крема кладу в кондитерский мешок, часть намазываю на меренгк, а поверх размещаю вишню (кстати, можно брать и любую другую кислую ягоду или фрукт) и осторожно сворачиваю рулет. 💐украшаю частью крема из мешка и ягодами, мятой по вашему желанию!", - добавил судья "Мастер Шеф".

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