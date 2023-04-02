Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская певица, которая стала судьей "Мастер Шеф". А после съемок нового сезона, которые закончились несколько месяцев назад, шеф-повар уехала во Францию обратно работать. Но если раньше Ольга была в Париже, то сейчас радует своими кулинарными талантами Ниццу. Звезда призналась при этом, что больше месяца не могла снять квартиру и даже обращалась за помощью.

Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга опубликовала сторис, где появилась в компании звезды "Холостяка" Роксоланы, которая пришла на 12-й сезон с Алексом Топольским.

"А кто угадает, что за феечка мне "делает лицо", - написала Ольга.

"Да, это Рокси из Холостячка. Вы всегда все знаете", - написала Мартыновская на втором сторис, отмечая правильность предположений фанатов.

А после этого Ольга задалась вопросом, который касался ее дочери Веры. Как оказалось, семилетняя малышка не любит, когда ее мама снимает для своих сторис.

"Почему наши дети не любят быть детьми блогеров?", - задалась вопросом Ольга.

Напомним, Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков

А еще Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт невероятно вкусного и красивого десерта

Также Politeka сообщала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт пасхи, которая удается всегда