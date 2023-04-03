Популярна співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч відповіла на найчастіші теми про себе.

Злата розповіла багато цікавого про себе, а також презентувала кілька особистих фото. Відповіла Огневич також на тему харчування, як не заїдати стрес і які можуть бути методи боротьби при цьому.

За словами артистки, причина заїдання може бути глибшою, ніж здається на перший погляд.

«Потрібно зрозуміти суть. Чому ви це робите? Харчування – це частина тебе та твого стану зараз. Зміни, підхід та усвідомленість. Оце мій перший сніданок, хоча вже час бранчу, а колись було зовсім по-іншому.

Тепер я думаю, що буде завтра, якщо я обираю таке сьогодні», - поділилася Огневич своїми висновками.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила порівняльне відео, де якась російська співачка у вульгарному костюмі виступає перед окупантами, звиваючись по сцені на колінах, а для контрасту з нею Злата Огневич показала фрагмент свого зворушливого виступу перед українськими захисниками.

"Концерти росіян, як вислів про Париж - побачити і померти 😅", - жартує артистка під відео.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

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