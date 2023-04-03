Злата рассказала много интересного о себе, а также представила несколько личных фото. Ответила Огневич также и на тему питания, как не заедать стресс и какие могут быть методы борьбы при этом.

По словам артистки, причина заедания может быть более глубокой, чем кажется на первый взгляд.

«Нужно понять суть. Почему вы это делаете? Питание – это часть тебя и твоего состояния сейчас. Перемены, подход и осознанность. Вот это мой первый завтрак, хотя уже время бранча, а когда-то было совсем по-другому.

Теперь я думаю, что будет завтра, если я выбираю такое сегодня» - поделилась Огневич своими выводами.

Ранее на своей странице в Instagram артистка разместила сравнительное видео, где какая-то российская певица в пошлом костюме выступает перед оккупантами, извиваясь по сцене на коленях, а для контраста с ней Злата Огневич показала фрагмент своего трогательного выступления перед украинскими защитниками.

"Концерты россиян, как изречение о Париже - увидеть и умереть😅", - шутит артистка под видео.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.