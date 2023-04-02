Тіна Кароль змогла вразити під час зустрічі з українськими героями на тематичній виставці.

За ініціативою Офісу Президента України, 31 березня, у день визволення Бучі, відкрилася міжнародна виставка "Україна. Розп'яття. Трибунал" у приміщенні 866 United Nations Plaza, всього за 100 метрів від ООН у Нью-Йорку.

Ця виставка присвячена злочинам, вчиненим Росії на території України, і її організація присвячена подальшому розгляду в ООН питання про створення Міжнародного суду, який винесе Росії справедливий вирок за її агресивні дії.

Тіна Кароль встигла зустрітися на виставці з українськими захисниками та захисницями, а також зробила багато пам'ятних кадрів.

Відомо, у Нью-Йорку артистка зустрілася не лише з колегами, а й із шанувальниками. Зірка розповіла про своє життя, поділилася планами на майбутнє та встигла виконати кілька імпровізацій-номерів.

Як відомо, українська співачка зараз перебуває з концертним туром у США, де виступає на підтримку України. Перед публікою цього разу Кароль з'явилася в досить скромній і стриманій цибулі – обрала вільного крою піджак, жовту сукню без принта та з мінімумом прикрас.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.