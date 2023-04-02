Тина Кароль смогла впечатлить образом во время встречи с украинскими героями на тематической выставке.

По инициативе Офиса Президента Украины, 31 марта, в день освобождения Бучи, открылась международная выставка "Украина. Распятие. Трибунал" в помещении 866 United Nations Plaza, всего в 100 метрах от ООН в Нью-Йорке.

Эта выставка посвящена преступлениям, совершенным рф на территории Украины, и ее организация приурочена к предстоящему рассмотрению в ООН вопроса о создании Международного трибунала, который вынесет России справедливый приговор за ее агрессивные деяния.

Тина Кароль успела встретиться на выставке с украинскими защитниками и защитницами, а также сделала много памятных кадров.

Известно, в Нью-Йорке артистка встретилась не только с коллегами, но и с поклонниками. Звезда рассказала о своей жизни, поделилась планами на будущее и успела исполнить несколько импровизаций-номеров.

Как известно, украинская певица сейчас находится с концертным туром в США, где выступает в поддержку Украины. Перед публикой в этот раз Кароль появилась в довольно скромном и сдержанном луке - выбрала свободного кроя пиджак, желтое платье без принта и с минимумом украшений.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.