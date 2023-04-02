По инициативе Офиса Президента Украины, 31 марта, в день освобождения Бучи, открылась международная выставка "Украина. Распятие. Трибунал" в помещении 866 United Nations Plaza, всего в 100 метрах от ООН в Нью-Йорке.
Эта выставка посвящена преступлениям, совершенным рф на территории Украины, и ее организация приурочена к предстоящему рассмотрению в ООН вопроса о создании Международного трибунала, который вынесет России справедливый приговор за ее агрессивные деяния.
Тина Кароль успела встретиться на выставке с украинскими защитниками и защитницами, а также сделала много памятных кадров.
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Известно, в Нью-Йорке артистка встретилась не только с коллегами, но и с поклонниками. Звезда рассказала о своей жизни, поделилась планами на будущее и успела исполнить несколько импровизаций-номеров.
Как известно, украинская певица сейчас находится с концертным туром в США, где выступает в поддержку Украины. Перед публикой в этот раз Кароль появилась в довольно скромном и сдержанном луке - выбрала свободного кроя пиджак, желтое платье без принта и с минимумом украшений.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.