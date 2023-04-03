Кулінар звик радувати українців смачними рецептами, часто ділитися зауваженнями про розвиток українських ресторанів та сам публікує у мережі корисну інформацію. На цей раз Євгену Клопотенко вдалося вразити з іншого приводу:

«Зробив тата… Правда собі, якщо вірніше. Доробив тату - створення енергії. Іноді дуже важко щось налаштуватися, але насправді це легше, ніж погладити. За останні 5 років: прасування: 0; тату: 1» - віджартувався кухар.

У мережі стали активно коментувати:

«Це атом борщу 😍🔥! Ідеальне тату для Євгена 🙌❤️; Я думала, буде тату борщу або сала) жартую. Гарне тату вийшло; На коли є вільні віконця на татушку, майстер?; Джиммі Нейтрон;

Молекула борщу чи сала?; Думав буде тату деруна))); Наб'єте мені "борщ" на живіт. Щоб усі знали, що там у мене всередині; Реально борщ як центр всесвіту».

Раніше Клопотенко розповів, як провів звану вечерю, страви для якої придумав GPTchat. Кожен із учасників дійства назвав по одному інгредієнту. Шеф-кухар попросив GPTchat спочатку розбити ці продукти на 7 груп, а потім попросив створити страви і дати рецепти для цих страв.

"Вийшло так, що рецепти, які запропонував ІІ – були дуже звичайними. Таке можна приготувати вдома, але це точно були не страви ресторанного рівня, які гостям хотілося б побачити на званій вечері", – пише Євген.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.