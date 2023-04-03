Кулинар привык радовать украинцев вкусными рецептами, часто делиться замечаниями о развитии украинских ресторанов и сам публикует в сети полезную информацию. В этот раз Евгению Клопотенко удалось впечатлить по другому поводу:

«Сделал папу… Правда себе, если вернее. Доделал тату – создание энергии. Иногда очень трудно на что-то настроиться, но на самом деле это легче, чем погладить. За последние 5 лет: глажка: 0; тату: 1» - отшутился повар.

В сети же стали активно комментировать:

«Это атом борща 😍🔥! Идеальное тату для Евгения 🙌❤️; Я думала, будет тату борща или сала) шучу. Хорошее тату получилось; На когда есть свободные окошечки на татушку, мастер?; Джимми Нейтрон;

Молекула борща или сала?; Думал будет тату деруна))); Набьете мне "борщ" на живот. Чтобы все знали, что там у меня внутри; Реально, борщ как центр вселенной».

Ранее Клопотенко рассказал, как провел званый ужин, блюда для которого придумал GPTchat. Каждый из участников действа назвал по одному ингредиенту. Шеф-повар попросил GPTchat сначала разбить эти продукты на 7 групп, а затем попросил создать из них блюда и дать рецепты для этих блюд.

"Получилось так, что рецепты, которые предложил ИИ - были очень обычными. Такое можно приготовить дома, но это точно были не блюда ресторанного уровня, которые гостям хотелось бы увидеть на званом ужине", - пишет Евгений.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.