Кулинар привык радовать украинцев вкусными рецептами, часто делиться замечаниями о развитии украинских ресторанов и сам публикует в сети полезную информацию. В этот раз Евгению Клопотенко удалось впечатлить по другому поводу:
«Сделал папу… Правда себе, если вернее. Доделал тату – создание энергии. Иногда очень трудно на что-то настроиться, но на самом деле это легче, чем погладить. За последние 5 лет: глажка: 0; тату: 1» - отшутился повар.
В сети же стали активно комментировать:
«Это атом борща 😍🔥! Идеальное тату для Евгения 🙌❤️; Я думала, будет тату борща или сала) шучу. Хорошее тату получилось; На когда есть свободные окошечки на татушку, мастер?; Джимми Нейтрон;
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Молекула борща или сала?; Думал будет тату деруна))); Набьете мне "борщ" на живот. Чтобы все знали, что там у меня внутри; Реально, борщ как центр вселенной».
Ранее Клопотенко рассказал, как провел званый ужин, блюда для которого придумал GPTchat. Каждый из участников действа назвал по одному ингредиенту. Шеф-повар попросил GPTchat сначала разбить эти продукты на 7 групп, а затем попросил создать из них блюда и дать рецепты для этих блюд.
"Получилось так, что рецепты, которые предложил ИИ - были очень обычными. Такое можно приготовить дома, но это точно были не блюда ресторанного уровня, которые гостям хотелось бы увидеть на званом ужине", - пишет Евгений.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.