Популярний український музикант Сергій Бабкін, який нещодавно презентував гарну патріотичну пісню, написану на замовлення українських військових, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй мандрівниці в Instagram. Так, цього разу артист показав незвичайне відео, на якому купається у відкритій водоймі на початку квітня.

У ролику Сергій показав усе від початку до кінця. Так, він велосипедом приїхав до озера, посидів на лавочці, а потім почав роздягатися. В одних шортах артист поліз у воду, кілька разів занурився з головою, а потім виліз і ще кілька хвилин постояв на вітрі, і тільки потім почав загортатися в рушник.

Весь цей час на тлі звучала нова пісня Бабкіна "Непробивна". Наприкінці ролика, вже одягнувшись і повертаючись назад, виконавець звернувся до шанувальників. Він розповів про презентацію нової пісні та закликав українців приєднуватися.

У підписі до публікації Сергій написав: "Сьогодні результатом гри між повітрям та водою стала нічия". Тут артист мав на увазі, що і на вулиці було лише 7 градусів тепла, і вода в озері була така сама температура.

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