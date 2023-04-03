Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно презентовал красивую патриотическую песню, написанную по заказу украинских военных, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей страннице в Instagram. Так, в этот раз артист показал необычное видео, на котором купается в открытом водоеме в начале апреля.

В ролике Сергей показал все от начала и до конца. Так, он на велосипеде приехал к озеру, посидел на лавочке, а затем начал раздеваться. В одних шортах артист полез в воду, несколько раз окунулся с головой, а затем вылез и еще несколько мгновений постоял на ветру, и только потом начал укутываться в полотенце.

Все это время на фоне звучала новая песня Бабкина "Непробивна". В конце ролике, уже одевшись и возвращаясь назад исполнитель обратился к поклонникам. Он рассказал о презентации новой песни, и призвал украинцев присоединяться.

В подписи к публикации Сергей написал: "Сегодня результатом игры между воздухом и водой стала ничья". Здесь артист имел в виду, что и на улице было всего 7 градусов тепла, и вода в озере была такой же температуры.

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