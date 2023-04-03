Примітно, що ще недавно Квіткова зізналася: вона не може сама схуднути, мала проблеми з гормонами і лікар прописав їй сильнодіючий препарат. Одним із результативної роботи якого є помітна убавка у вазі.

При цьому тепер Квіткова просуває свій марафон для схуднення та заявляє, що зробила себе сама завдяки роботі у спортзалі та правильному харчуванню. Дівчині неодноразово говорили про це, а також згадували її інші історії.

"Це не я, це "природа" ходить за мене в зал і працює на сто зі ста", - заявила Квіткова.

У мережі висловилися: «Ще скажи, що ти не просто вдало вийшла заміж…; Звичайно проект вам дав популярність, навіщо цей сарказм, «хто б я була», не пішли б ви на проект ніхто б і не знав хто така Даша Квіткова; Та й труси можна ще на вуха натягнути».

За словами Квіткової, її переконували, що прокачувати жіночу енергію потрібно для того, щоб привернути більше уваги чоловіків і обов'язково, адже тільки так вона набуде привабливості.

«Але я зрозуміла, що жіноча енергія – це не про чоловічу увагу, не про ідеальні комірці на сорочках і не про борщ, як у мами. Ви можете тільки прокачувати цю енергію, щоб здобути впевненість у собі, мати здорове ставлення до себе», - заявила Квіткова.

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