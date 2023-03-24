Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка перемогла у шоу "Холостяк" і вийшла заміж за головного героя Микиту Добриніна, потім народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нескромні кадри із нової пафосної фотосесії.

Так, на нових знімках Дашу знято, мабуть, у професійній фотостудії з правильно виставленим світлом і білим тлом. Перед камерою вона з'явилася у вузькій шкіряній сукні чорного кольору та незвичайного фасону, яка підкреслила струнку фігуру та витончені плечі. На її руках довгі чорні рукавички, на шиї елегантна прикраса, а завершують стильні стильні туфлі на шпильці. Волосся дівчини зібрано в акуратну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж та впевнений вигляд.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки:

"Як можна бути такою гарною?".

"Ви красуня. Ваші очі сумні".

"Ой ні, не ваш макіяж".

"Фурія".

"Дашуня, неймовірна".

"Хороший образ, але мейк не дуже підходить".

"Ці фото дуже штучні якісь".

"Нічого не крала, а її вкрала б".

"Незаконно бути такою гарною".

"Це пожежа".

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