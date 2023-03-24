Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а з початку війни багато гастролює з благодійними концертами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливими кадрами зі свого виступу у Києві.
Як виявилося, новий український концерт Христини проходив у Жовтневому палаці, і, судячи з фото, вона зібрала повну залу вдячних глядачів та слухачів. Так, на одному з фото співачка знята разом зі своїми музикантами, вони стоять спиною до камери та обличчями до зали. На ще одному знімку артистка знята в промені прожектора, можна помітити, що на ній красива рожева сукня, і вона тягне мікрофон до зали, тоді як люди почали запалювати ліхтарики на телефонах.
У підписі до публікації Соловій написала: "Київ, запалили моє серце. Кожного разу як вперше. Люблю до нестями!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"І ми вас любимо. Дякую за незабутній вечір!".
"Це було неймовірно. Дякую!".
"Дякую за чарівний вечір!".
"Ти – чарівна".
"Христина, дякую за чудовий концерт".
"Неймовірно".
"Дякую за чудовий концерт!".
"Дякую за чудовий концерт. Ти неймовірна!".
"Концерт був суперовий".
"Дуже дуже гарно".
"Дякую за концерт!".
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