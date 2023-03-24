Популярна українська телеведуча, актриса театру та кіно Лілія Ребрик, яка має свій телепроект на телеканалі "ДОМ", а кілька місяців тому обґрунтувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася чарівним відео, пронизаним весняним вайбом.

Як видно, у ролику Лілію зображено на прогулянці, при цьому в кадрі можна побачити фотографа, який теж знімає зірку. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – довгій бежевій спідниці, білій блузці та яскравому різнобарвному пальті, яке ніби переливає з настроєм телезірки. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Схопила день за промінь сонця". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дякую вам за сміливість і красу".

"Красива, впевнена у собі жінка, і дуже щаслива".

"Міс жіночність!".

"Красуня наша".

"Дуже хороша".

"Яка ви гарна, красуня молодець, то тримати!".

"Дуже приємно дивитися на гарну та впевнену жінку".

"Ви така чарівна! Дуже класне пальто".

"Дуже гарне пальто, вам іде".

"Ви наше сонечко. Хочу вас обійняти".

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