Примечательно, что еще недавно Квиткова призналась: она не может сама похудеть, у нее были проблемы с гормонами и врач прописал ей сильнодействующий препарат. Одним из результативной работы котрого является заметная убавка в весе.

При этом теперь Квиткова продвигает свой марафон для похудения и заявляет, что сделала себя сама благодаря работе в спортзале и правильному питанию. Девушке не раз говорили об этом, а также упоминали ее другие истории.

«Это не я, это «природа» ходит за меня в зал и работает на сто из ста» - заявила Квиткова.

В сети высказались: «Еще скажи, что ты не просто удачно вышла замуж…; Конечно проект вам дал популярность, зачем этот сарказм, «кто бы я была» не пошли бы вы на проект никто бы и не знал кто такая Даша Квиткова; Ну и трусы можно еще на уши натянуть».

По словам Квитковой, ее убеждали, что прокачивать женскую энергию нужно для того, чтобы привлечь больше внимания мужчин и обязательно, ведь только так она обретет привлекательность.

«Но я поняла, что женская энергия – это не о мужском внимании, не об идеальных воротничках на рубашках и не о борще, как у мамы. Вы можете только прокачивать эту энергию, чтобы обрести уверенность в себе, иметь здоровое отношение к себе» - заявила Квиткова.

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