Популярний український актор Тарас Цимбалюк, який з початку війни бере участь у благодійних ініціативах та гастролює зі спектаклем, кошти з якого спрямовує на підтримку ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав стильні кадри із нової фотосесії.

Як видно, Тарас влаштував модне дефіле під час шопінгу в торговому центрі. На кадрах модно помітити, що зірок приміряли кілька стильних луків. Так, на одному з фото актор позує у всьому чорному – на ньому джинси, строга сорочка та чіткі окуляри. На ще одному знімку Тарас позує у незвичайному джинсовому вбранні з рваними штанами та сорочкою. Також він приміряв модний комбінезон із зухвалими кросами.

У підписі до публікації Цимбалюк нічого не написав, натомість шанувальники почали коментувати нові фотографії артиста:

"Захоплююся людьми, здатними дотримуватися свого, властивого лише їм особливого стилю. Вважаю це продовженням їхньої винятковості, їхнього внутрішнього світу".

"Красунчик".

"Вогонь".

"Гарно".

"Який красень".

"Обожнюю тебе".

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