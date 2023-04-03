Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, который с начала войны принимает участие в благотворительных инициативах и гастролирует со спектаклем, средства с которого направляет на поддержку ВСУ, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил стильные кадры из новой фотосессии.

Как видно, Тарас устроил модное дефиле прямо во время шоппинга в торговом центре. На кадрах модно заметить, что звезд примерил несколько стильных луков. Так, на одном из фото актер позирует во всем черном – на нем джинсы, строгая рубашка и четкие очки. На еще одном снимке Тарас позирует в необычном джинсовом наряде с рванными штанами и рубашкой. Также он примерил модный комбинезон с дерзкими кроссами.

В подписи к публикации Цымбалюк ничего не написал, зато поклонники начали комментировать новые фотографии артиста:

"Восхищаюсь людьми, способными придерживаться своего, присущего только им особого стиля. Считаю это продолжением их исключительности, их внутреннего мира".

"Красавчик".

"Огонь".

"Красиво".

"Какой красавец".

"Обожаю тебя".

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