Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, который с начала войны принимает участие в благотворительных инициативах и гастролирует со спектаклем, средства с которого направляет на поддержку ВСУ, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил стильные кадры из новой фотосессии.
Как видно, Тарас устроил модное дефиле прямо во время шоппинга в торговом центре. На кадрах модно заметить, что звезд примерил несколько стильных луков. Так, на одном из фото актер позирует во всем черном – на нем джинсы, строгая рубашка и четкие очки. На еще одном снимке Тарас позирует в необычном джинсовом наряде с рванными штанами и рубашкой. Также он примерил модный комбинезон с дерзкими кроссами.
В подписи к публикации Цымбалюк ничего не написал, зато поклонники начали комментировать новые фотографии артиста:
"Восхищаюсь людьми, способными придерживаться своего, присущего только им особого стиля. Считаю это продолжением их исключительности, их внутреннего мира".
"Красавчик".
"Огонь".
"Красиво".
"Какой красавец".
"Обожаю тебя".
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