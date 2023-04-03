Популярна українська фітнес-тренерка, експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася секретами, які допоможуть тримати себе в формі.

Цього разу в сторіс у себе в Instagram Марина Боржемська дала кілька корисних порад щодо здорового харчування в форматі питання-відповідь.

Так, наприклад, тренерку запитали: "Чому хочеться солодке і випічку? В раціоні присутні і овочі і фрукти, а все одно хочеться солодке".

"Фруктів та овочів недостатньо, щоб перекрити потребу. Тут важиво звернути увагу на раціон, який був протягом дня. Якщо ви не добираєте норму білків, жирів та вуглеводів, не має балансу у їжі, тоді завжди будуть такі зриви, як ви написали", — пише зірка "Зважені та щасливі".

Також Марина Боржемська пояснила, якими продуктами краще добирати добову норму білка ввечері: "Надвечір завжди краще підійде нежирне мʼясо курятини, індика, перепілка та риба, морепродукти. Також можна вживати яйця або бобові продукти, якщо кишківник нормально на них реагує у цей час. Обовʼязково додаємо зелень та овочі (у будь-якому вигляді)".

Вона також додала, що на вечір можна вживати складні вуглеводи, але лише в тому разі, якщо їх не було в вашому раціоні протягом дня. А так складні вуглеводи краще вживати на сніданок та обід.

За словами тренерки, щоб припинити переїдання, треба навчитися їсти за часом, мати активність та позитивний настрій.

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