Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася рецептами смачних та корисних весняних салатів.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram экс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, чим урізноманітнити свій раціон весною.

"Навесні організм особливо потребує вітамінів. Саме тому настав час переглянути раціон харчування та подбати про його урізноманітнення корисними продуктами. З появою першої зелені та овочів пропоную поекспериментувати з салатами. Ловіть три корисних та простих рецепти", — пише Марина Боржемська.

1. Салат з курячим філе, свіжою зеленню та авокадо. Нам знадобляться:

куряче філе - 250-300 г

зелений салат -1 пучок

авокадо - 1 шт.

зерна гранату

оливкова олія

Відваріть куряче філе та наріжте маленькими шматочками. Зелень подрібніть. Помідори розріжте навпіл. Очистіть авокадо та наріжте кубиками. Змішайте всі інгредієнти в мисці та додайте оливкову олію.

2. Салат із черемшою, курячим філе та редискою. Інгредієнти:

черемша - 1 пучок

редиска - 4-5 шт.

куряче філе - 100 г

яйце - 3 шт.

натуральний густий йогурт - 2 ст.л.

Куряче філе відваріть та наріжте кубиками. Редиску помийте на наріжте кільцями. Подрібніть черемшу. Відваріть яйця та подрібніть їх. У салатниці змішайте всі компоненте та заправте йогуртом. Додатково можна прикрасити зеленню.

3. Салат з ранньої редиски та фети. Нам знадобляться:

редиска - 200 г

помідори - 250 г

цибуля - 1 шт.

сир фета - 150-200 г

зелень - 1 пучок

оливкова олія

спеціі за смаком

Помийте та наріжте редиску кружальцями. Очистіть та подрібніть цибулю. Фету наріжте кубиками. Подрібніть зелень. З’єднайте інгредієнти, додайте оливкову олію та спеціі.

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