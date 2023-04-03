В этот раз в сторис у себя в Instagram Марина Боржемская дала несколько полезных советов по здоровому питанию в формате вопрос-ответ.
Так, например, тренера спросили: "Почему хочется сладкое и выпечку? В рационе присутствуют и овощи и фрукты, а все равно хочется сладкое".
"Фруктов и овощей недостаточно, чтобы перекрыть потребность. Здесь важно обратить внимание на рацион, который был в течение дня. Если вы не добираете норму белков, жиров и углеводов, нет баланса в пище, тогда всегда будут такие срывы, как вы написали", - пишет звезда "Зважені та щасливі".
Также Марина Боржемская объяснила, какими продуктами лучше добирать суточную норму белка вечером: "На вечер всегда лучше подойдет нежирное мясо курятины, индейки, перепел и рыба, морепродукты. Также можно употреблять яйца или бобовые продукты, если кишечник нормально на них реагирует в это время. Обязательно добавляем зелень и овощи (в любом виде)".
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Она также добавила, что на вечер можно употреблять сложные углеводы, но только в том случае, если их не было в вашем рационе в течение дня. А так сложные углеводы лучше есть на завтрак и обед.
По словам тренера, чтобы прекратить переедания, нужно научиться есть по времени, иметь активность и позитивный настрой.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.