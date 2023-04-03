На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що віряни в Хмельницькому зібрали підписи просто неба та проголосували за перехід громадою Покровського кафедрального собору до ПЦУ (відео 1 — щоб подивитися кадри, проскрольте новину до кінця) і зайшли всередину (відео 2).

"Вранці Україну збурило відео (3), як священнослужителі цього храму побили військового після того, як він зайшов до церкви і запитав присутніх, скільки ще людей має загинути, щоб вони перестали ходити до московської церкви. Попи стверджували, що військовий Артур Ананьєв також кинув на підлогу Євангеліє, аж поки не з’явилося відео, де видно, що попи вронили реліквію самі (відео 4)", — додала ведуча.

Авдіївка стає пріоритетом для російських військ після невдачі із Вугледаром (відео 5). Ворог намагається оточити місто, як і Бахмут. Наші хлопці тримають Авдіївку з усіх сил (відео 6), але в мінборони визнають, що ситуація там надзвичайно складна. Мар’їнка – ще одна гаряча точка, яку, за свідченнях самих росіян, ворог зрівнює із землею, але взяти не може (відео 7). Також напередодні росіяни обстріляли Костянтинівку із кількох видів зброї, 6 мирних мешканців загинули (відео 8).

В санкт-петербурзі після вибуху у кафе (відео 9) загинув одіозний

російський пропагандист родом з Макіївки Владлен Татарський. Теракт стався на його власному «творчому» вечері. Вибухівку, за попередньою версією, заклали в статуетку, яку вручили «воєнкору». Загиблий відомий своєю ненавистю до українців (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.