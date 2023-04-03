На своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что верующие в Хмельницком собрали подписи под открытым небом и проголосовали за переход общиной Покровского кафедрального собора в ПЦУ (видео 1 — чтобы посмотреть кадры, пролистайте новость до конца) и зашли внутрь (видео 2).

"Утром Украину взбудоражило видео (3), как священнослужители этого храма избили военного после того, как он зашел в церковь и спросил присутствующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в московскую церковь. Попы утверждали, что военный Артур Ананьев также бросил на пол Евангелие, пока не появилось видео, где видно, что попы уронили реликвию сами (видео 4)", - добавила ведущая.

Авдеевка становится приоритетом для российских войск после неудачи с Угледаром (видео 5). Враг пытается оцепить город, как и Бахмут. Наши ребята держат Авдеевку изо всех сил (видео 6), но в минбороны признают, что ситуация там очень сложная. Марьинка – еще одна горячая точка, которую, по свидетельству самих россиян, враг сравнивает с землей, но взять не может (видео 7). Также накануне россияне обстреляли Константиновку из нескольких видов оружия, 6 мирных жителей погибли (видео 8).

В санкт-петербурге после взрыва в кафе (видео 9) погиб одиозный

российский пропагандист родом из Макеевки Владлен Татарский. Теракт произошел на его собственном «творческом» ужине. Взрывчатку, по предварительной версии, заложили в статуэтку, которую вручили военкору. Погибший известен своей ненавистью к украинцам (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.