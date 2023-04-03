Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка минулого року під час війни вийшла заміж за коханого-блогера Олександра Волошина, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася відео зі свого концерту у Львові, який раніше активно анонсувала.
На кадрах можна побачити, що Анна зібрала на концерті повну залу, і чудово запалювала з публікою. На сцену артистка вийшла у нескромній чорній сукні з прозорими елементами, яка підкреслила її струнку фігуру та пишне після пластики бюст. Її волосся розпущене в красивому укладанні, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.
У підписі до публікації Трінчер написала: "ЛЬВІВ! СОЛД аут! Ви просто божевільні, глибокі, розумні, сильні мої. Скільки речей я вчора почула від вас неймовірних". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Який гарний образ. А фіолетовий це просто розрив серця".
"Що плаття, що ти, що твої пісні - просто неймовірні. Ти дуже класна, далі-більше!"
"Незабутній вечір".
"Звідки така гарна сукня?".
"Шикарно, зірка".
"Як сяє сукня".
"Це було неймовірно".
"Було просто супер! Дякую".
"Незабутня подія".
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Світла пам'ять прекрасному актору!": обірвалося життя народного артиста України
"Підриває ударний потенціал": українцям розкрили правду про приліт по АЗОМу в Бахмуті
Попи УПЦ МП та прихожани побили українського захисника у церкві: "Вони тут себе вважають царями"
Штраф майже 70 тисяч: українцям посилять покарання за поширене порушення
Нагадаємо, "Мами точно зрозуміють": вагітна Тарабарова розповіла, як "народила" свій новий альбом.
Як повідомляла Politeka, "Дуже близька кожній з нас": Світлана Лобода розповіла про особливу пісню російською мовою.
Також Politeka писала, що "Це те, що рятує мене": дружина Бабкіна поділилася незвичайним секретом, фото.