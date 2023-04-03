Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка минулого року під час війни вийшла заміж за коханого-блогера Олександра Волошина, часто радує свою величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася відео зі свого концерту у Львові, який раніше активно анонсувала.

На кадрах можна побачити, що Анна зібрала на концерті повну залу, і чудово запалювала з публікою. На сцену артистка вийшла у нескромній чорній сукні з прозорими елементами, яка підкреслила її струнку фігуру та пишне після пластики бюст. Її волосся розпущене в красивому укладанні, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Трінчер написала: "ЛЬВІВ! СОЛД аут! Ви просто божевільні, глибокі, розумні, сильні мої. Скільки речей я вчора почула від вас неймовірних". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Який гарний образ. А фіолетовий це просто розрив серця".

"Що плаття, що ти, що твої пісні - просто неймовірні. Ти дуже класна, далі-більше!"

"Незабутній вечір".

"Звідки така гарна сукня?".

"Шикарно, зірка".

"Як сяє сукня".

"Це було неймовірно".

"Було просто супер! Дякую".

"Незабутня подія".

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